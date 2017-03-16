Китайская компания закупала фармсубстанции у запрещенного поставщика

FDA направило предупредительные письмо китайской фармкомпании Lumis Global Pharmaceuticals после того, как обнаружило, что фирма закупала фармацевтические субстанции у поставщика, внесенного FDA в список запрещенных, cообщает FiercePharma.

После проверки предприятия компании в городе Ухань в сентябре 2016 г. FDA заявило о том, что, по меньшей мере, некоторые фармацевтические субстанции, продаваемые компанией, куплены у поставщика, который включен FDA в список запрещенных. Также в предупредительном письме упоминалось, что Lumis Global Pharmaceuticals перед продажей фармсубстанций подделывала их сертификаты соответствия.

Ранее аналогичные нарушения были выявлены у еще одной китайской компании — Suzhou Pharmaceutical Technology.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»