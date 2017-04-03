ФАС инициировала шесть новых дел о ненадлежащей рекламе лекарств

Федеральная антимонопольная служба обвинила несколько фармацевтических компаний в «недобросовестной и недостоверной рекламе лекарственных препаратов».

Уже второй раз за март нарекания ФАС вызвала реклама компании Bayer. На этот раз речь идет о рекламном ролике препарата «Ренни» на нескольких федеральных каналах. Производитель сообщает о «быстром воздействии «Ренни» на течение болезни, и, по мнению ФАС, «нарушает законодательный запрет на гарантирование в рекламе успешности лечения определенным лекарственным препаратом».

«Реклама также и недостоверна, поскольку в ней сообщается, что этот препарат обладает преимуществом перед другими средствами от изжоги, поскольку в состав препарата не входит алюминий», — заключает антимонопольная служба.

Схожие обвинения ФАС выдвинула и в адрес компании Astellas Pharma в связи с рекламой препаратов «Фосфалюгель» и «Де-Нол» на федеральных телеканалах. «Реклама недостоверна, поскольку вводит в заблуждение относительно скорости (быстроты) лечения», — заключает ведомство.

Компании Servier вменяется ненадлежащая реклама лекарства «Детралекс». «Использованное в рекламе утверждение «Венотоник № 1 в мире!», содержит признаки некорректного сравнения с препаратами аналогичного ряда», подчеркивает ФАС. Кроме того, в рекламе «гарантируется положительное действие лекарства».

Использованное в рекламном ролике лекарства «Мотилиум» компании Johnson & Johnson утверждение о том, что таблетки растворяются в 50 раз быстрее «говорит о превосходстве этого препарата над иными препаратами для улучшения пищеварения», отмечает антимонопольная служба. Однако «форма и условия размещения рекламы не позволяют потребителям воспринять текст, обосновывающей это утверждение ввиду мелкого шрифта и краткого времени показа».

Компания Sandoz, по мнению ФАС, виновна в ненадлежащей рекламе препарата «Экзодерил». В рекламном ролике препарата внимание потребителей фиксируется на утверждении «быстро проникает глубоко в ноготь и уничтожает грибок».

В рекламе лекарства «Холисал» компании Valeant Pharmaceuticals, согласно заключению ФАС, «отсутствует какая-либо информация о том, что наступление положительного влияния на течение заболевания через 3 минуты от применения препарата относится только к его анальгезирующему действию, а не к комплексному воздействию, непосредственно направленному на лечение заболеваний полости рта», что «искажает смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение».

«Похоже, согласно позиции ФАС, слово «быстро» должно стать запретным в рекламе, как гарантирующее положительный результат лечения, — прокомментировал в беседе с «ФВ» новые примеры «ненадлежащей рекламы» партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев. Юрист также напомнил, что в свое время антимонопольная служба также боролась со словами «лучший» и «№1» в рекламе.

Ранее «ФВ» сообщал об обвинениях ФАС в адрес компаний GlaxoSmithKline, Zambon Pharma и Bayer в связи с ненадлежащей рекламой лекарств. Всем трем производителям уже назначены штрафы в размере 200 тысяч рублей.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»