Количество аптек в России превысило 80 тысяч

В России на конец сентября 2024 года работало 80,2 тыс. аптек. По сравнению с концом сентября 2023 года это больше на 5%. В конце августа 2024 года было 79,8 тыс. точек фармрозницы.

Количество аптечных учреждений на конец сентября 2024 года достигло 80,2 тыс., сообщила компания AlphaRM. Общая выручка аптек за девять месяцев 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

С начала 2024 года по конец сентября в России аптек в целом стало больше на 2,5 тыс. Если на конец декабря 2023 года их было 77,7 тыс., то на конец сентября ­– 80,2 тыс.

Общая выручка аптек за девять месяцев 2024 года составила 1,6 трлн руб. (лекарства, БАД и дополнительный ассортимент), выручка на одну аптеку увеличилась на 10% и составила 2,2 млн руб.

Общая выручка точек, работающих с января 2022 года по сентябрь 2024-го (то есть без учета органического роста), за девять месяцев 2024 года достигла 1,2 трлн руб., продемонстрировав прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10%. Среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2,4 млн руб., также увеличившись на 10%.

По итогам января — сентября в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8470). Сеть занимает 8,8% рынка. Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 7,6%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) с долей 5,6%.



Фото: Ринат Васбеев

Елена Калиновская

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