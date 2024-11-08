Комиссия Минздрава рекомендовала включить два препарата в ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала к включению в Перечень ЖНВЛП препарат гофликицепт от идиопатического рецидивирующего перикардита и антибиотик цефтобипрол медокарил. Один препарат – анагрелид — не был одобрен.

На заседании 7 ноября 2024 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела три заявки на включение препаратов в Перечень ЖНВЛП. Два из них были одобрены, сообщил корреспондент «ФВ».

В Перечень ЖНВЛП рекомендовано включить цефтобипрол медокарил. Регистрационным удостоверением владеет АО «Ланцет», торговое наименование «Зефтера», готовая лекарственная форма выпускается японским производителем Nipro Pharma Corporation. Препарат зарегистрирован в апреле 2024 года. Он разработан биофармацевтической компанией Basilea со штаб-квартирой в Швейцарии. На ее сайте указано, что «Ланцет» поставляет препарат в страны Евразии.

Цефтобипрол медокарил – полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов V поколения. В России показан для лечения пневмонии. В США в апреле 2024 года разрешен для трех показаний – стафилококковые инфекции кровотока у взрослых пациентов, в том числе с правосторонним инфекционным эндокардитом, бактериальные инфекции кожи и структур кожи у взрослых пациентов, внебольничная пневмония у взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет.

Также рекомендован к включению в Перечень ЖНВЛП препарат для лечения редкого заболевания – гофликицепт. Это первый и пока единственный препарат в России для патогенетической терапии идиопатического рецидивирующего перикардита у пациентов старше 18 лет. Препарат разработан в России специалистами ГК «Р-Фарм» и представляет собой новый гибридный белок, связывающий противовоспалительные цитокины семейства ИЛ-1 и блокирующий их действие. Полный цикл производства препарата налажен на Ярославском заводе группы компаний. Препарат зарегистрирован в июне 2024 года и выпускается под торговым наименованием «Арцерикс».

Препарат анагрелид комиссия решила не включать в Перечень ЖНВЛП. Он используется для снижения повышенного содержания тромбоцитов у пациентов с эссенциальной тромбоцитемией. Препарат под торговым наименованием «Аналидас» в мае 2024 года зарегистрировало ООО «Аспектус Фарма». В ГРЛС есть также сведения об еще одном зарегистрированном препарате с таким же МНН. Это «Анагрелид» компании «Орфан Ремеди», который выпускается Российским университетом дружбы народов.

В конце сентября Минздрав подготовил проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. Согласно проекту, в Перечень ЖНВЛП внесут более 20 новых МНН, несколько лекарственных форм, также изменятся перечень лекарств для программы ВЗН и минимальный аптечный ассортимент.

Фото: Артем Косенок

Елена Калиновская

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