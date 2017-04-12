Разработанный калужскими учеными кровезаменитель стал приоритетным проектом Минобороны РФ

Препарат может быть включен в запасы госрезерва на случай войны, терактов и катастроф

Кровезаменитель для военной медицины, разработанный учеными Альянса компетенций «Парк активных молекул» (АК «ПАМ») Калужской области, вошел в число проектов, сопровождаемых Минобороны РФ. Препарат может войти в запасы госрезерва на случай войны, терактов и катастроф, сообщает сегодня пресс-служба калужского правительства.

«Кровезаменитель — полигемоглобин под условным названием ПАМ-3, разработанный Альянсом компетенций «АК «ПАМ», вошел в число проектов, сопровождаемых Министерством обороны РФ «, — говорится в сообщении.

Мировых аналогов, обладающих свойствами полигемоглобина, отмечают разработчики, не существует. Препарат прошел первую стадию клинических испытаний на человеке. «При условии успешного завершения второго и третьего этапов технология получения полигемоглобина в самое ближайшее время может стать прорывной не только на отечественном, но и на зарубежном рынках кровезаменителей», — отмечает пресс-служба.

В правительстве уточняют, что исследования препарата могут быть включены в план научных работ по линии гособоронзаказа. Кроме того, препарат может войти в запасы госрезерва Минобороны и МЧС на случай войны, терактов и катастроф.

Полигемоглобин обеспечивает транспорт кислорода к тканям и стимуляцию кроветворения в условиях недостаточного кровоснабжения, связанного с кровопотерей или ишемизацией органов, служит полноценной заменой донорских эритроцитов в неотложных и чрезвычайных ситуациях. ПАМ-3 представляет собой порошок длительного хранения, для его разведения и внутривенного введения могут быть использованы стандартные электролиты. Может использоваться при острой кровопотери в случае возможной боевой травмы, а также для лечения ишемии органов и тканей, обусловленной частичной закупоркой снабжающих их кислородом кровеносных сосудов.

ТАСС