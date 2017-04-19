Минздрав хочет взыскать с «дочки» «Биокада» более 135 млн руб.

Согласно картотеке арбитражных дел в Арбитражный суд Москвы поступил иск Минздрава РФ к ООО «Биокад-Фарм», 80% которой принадлежит ЗАО «Биокад». Министерство планирует взыскать с компании 135,72 млн руб. Предварительное заседание назначено на начало мая 2017 г. Других подробностей не сообщается.

Это не первый иск Минздрава к «Биокад-Фарм». В 2016 г. ведомство пыталось взыскать с компании неустойку в размере 51,45 млн руб. Компания должна была поставить препарат ритуксимаб по программе «Семь нозологий» в соответствии с планом распределения в срок, указанный в госконтракте, то есть не позднее 1 декабря 2014 г. Однако ответчик принятые на себя обязательства не выполнил. Из-за этот Минздрав потребовал выплаты неустойки.

«Биокад-Фарм» не отрицал наличие просрочки поставки товара, однако указал, что в этом есть и вина министерства, которое затянуло сроки подписания контракта. А раз так, то, по мнению ответчика, сумма неустойки должна была быть уменьшена до 33,63 млн руб. В итоге суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с «Биокад-Фарм» в пользу Минздрава 33,63 млн руб.

«Новый иск касается поставки лекарственных препаратов по государственным контрактам, заключенным с Минздравом в 2014 г. Здесь у нас аналогичная позиция – просрочка допущена в том числе из-за обстоятельств, не зависящих от нас», – пояснила «ФВ» руководитель юридического отдела «Биокада» Ольга Цытрина.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»