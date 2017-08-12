Биотех FibroGen резко вырос после успешных испытаний препарата Германия отказывается продлить сертификат соответствия GMP предприятию Dr Reddy’s в Индии » «Фармация» — выставка лекарств, пищевых и биологически активных добавок Международную выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация» пройдет 11-13 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в рамках Петербургского международного форума здоровья. На выставке участники представят: лекарственные средства и вакцины

БАДы и витаминно-минеральные комплексы

фармацевтические ингредиенты

диетические продукты В числе участников выставки 2017 года: Фармцентр ВИЛАР – крупный отечественный производитель фитопрепаратов и лекарственных средств. Фармцентр ВИЛАР представит на выставке инновационный растительный антиаритмический препарат пролонгированного действия 1С класса АЛЛАФОРТЕ ®.

NUGENIS – австрийская компания-разработчик решений в области эпигенетики. В числе продукции, выпускаемой компанией: препараты, защищающие суставы, предотвращающие эмоциональное выгорание и повыщающие стрессоустойчивость, а также препараты, защищающие клетки мозга и сохраняющие важнейшие функции мозга.

Serum Institute of India – крупнейший индийский производитель вакцин, в том числе против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Denk Pharma – немецкий производитель лекарств и пищевых добавок премиум-класса. Посетив выставку «Фармация», Вы сможете ознакомиться с продукцией крупных отечественных и зарубежных фармпроизводителей, провести прямые переговоры и заключить контраткы на поставку на выгодных условиях. Подробнее о выставке — на сайте www.pharmaexpo.ru Организатор:

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