«Фармация» — выставка лекарств, пищевых и биологически активных добавок

Международную выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация» пройдет 11-13 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в рамках Петербургского международного форума здоровья.
На выставке участники представят:
- лекарственные средства и вакцины
- БАДы и витаминно-минеральные комплексы
- фармацевтические ингредиенты
- диетические продукты
В числе участников выставки 2017 года:
- Фармцентр ВИЛАР – крупный отечественный производитель фитопрепаратов и лекарственных средств. Фармцентр ВИЛАР представит на выставке инновационный растительный антиаритмический препарат пролонгированного действия 1С класса АЛЛАФОРТЕ ®.
- NUGENIS – австрийская компания-разработчик решений в области эпигенетики. В числе продукции, выпускаемой компанией: препараты, защищающие суставы, предотвращающие эмоциональное выгорание и повыщающие стрессоустойчивость, а также препараты, защищающие клетки мозга и сохраняющие важнейшие функции мозга.
- Serum Institute of India – крупнейший индийский производитель вакцин, в том числе против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита и краснухи.
- Denk Pharma – немецкий производитель лекарств и пищевых добавок премиум-класса.
Посетив выставку «Фармация», Вы сможете ознакомиться с продукцией крупных отечественных и зарубежных фармпроизводителей, провести прямые переговоры и заключить контраткы на поставку на выгодных условиях.
Подробнее о выставке — на сайте www.pharmaexpo.ru
Организатор:
ПРИМЭКСПО / ITE Санкт-Петербург
+7 (812) 380 60 10 / 00
med@primexpo.ru