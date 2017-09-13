Вероника Скворцова: продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года

Согласно данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет.

Как сообщалось ранее, за 7 месяцев текущего года в нашей стране умерло на 23,7 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13 на 1000 населения).

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин. Так люди стали меньше умирать от болезней системы кровообращения — на 3,3%, новообразований — на 2,8%, туберкулеза — на 15,2%, болезней органов дыхания — на 9%, в том числе от пневмоний — на 21%, болезней органов пищеварения — на 4,2%, внешних причин смерти — на 10,7%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий — на 8,5%.

На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми. При этом более чем в половине регионов (в 43 из 85 субъектов Российской Федерации) этот показатель уже ниже 5, что соответствует лучшим мировым результатам. Так, например, в Липецкой области ­младенческая смертность составляет 2,3 на 1 000 родившихся живыми, в Ивановской области ­– 2,9, Московской и Воронежской областях – 3,6, в Республике Чувашия – 3,7.

Отдельно следует отметить снижение смертности населения трудоспособного возраста. За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения этой возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин на 8,6%, женщин – на 8,3%. «Если переводить проценты в конкретные человеческие жизни, то можно сказать, что за этот период времени умерло на 21,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период годом ранее», – говорит министр.

Снижение смертности трудоспособных граждан произошло за счет снижения смертности от новообразований — на 5,5%, болезней кровообращения — на 7,2%, туберкулеза — на 17,6%, болезней органов дыхания — на 23,3%, болезней органов пищеварения — на 10,2%, внешних причин смерти — на 11%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 10,3%, от случайных отравлений алкоголем – на 21%.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»