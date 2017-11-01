ГК Алкор Био продолжит экспорт тест-систем в Киргизию

В середине осени Группа компаний Алкор Био – российский разработчик и производитель тест-систем для лабораторной диагностики методами ИФА и ПЦР – получила регистрационные удостоверения (РУ) на широкий спектр своих тест-систем в Кыргызской Республике.

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики выдал РУ на линейку наборов реагентов для гормональной диагностики (функции надпочечников, функции щитовидной железы, репродуктивной функции, пренатального скрининга), линейку онкомаркеров, продукты для in vitro аллергодиагностики (тест-система и аллергены, смеси аллергенов и аллергокомпоненты к ней), тест-системы для иммуноферментного анализа ВИЧ и гепатита В. Напомним, что в 2012 году все эти тест-системы уже проходили регистрацию в Минздраве Киргизии, однако, по законам Республики каждые пять лет требуется перерегистрация изделий медицинского назначения.

Киргизия является традиционным импортером продукции ГК Алкор Био. Выход продукции Алкор Био на рынок Киргизии произошел 15 лет назад, в 2002 году, тогда в Минздраве Республики была зарегистрирована линейка тест-систем для гормональной диагностики. По мере выпуска новых тест-систем, ГК Алкор Био всякий раз расширяла и спектр экспортируемой в Киргизию продукции. Также Алкор Био неоднократно принимала участие в ключевых мероприятиях Киргизии в сфере лабораторной медицины.

ГК Алкор Био осуществляет экспорт в 15 стран, в планах компании – расширение как географии, так и объемов экспорта.

gmpnews