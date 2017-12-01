Siemens проведет IPO Healthineers во Франкфурте

Медицинское подразделение Siemens Healthineers, оцениваемое в $47 млрд, проведет первичное размещение акций (IPO) на бирже Франкфурта. Это размещение станет крупнейшим в Германии за последние два десятилетия. В компании рассматривали также вариант проведения IPO в Нью-Йорке, однако Франкфурт оказался в итоге более привлекательным вариантом.

Майкл Сен, член совета директоров Siemens, ответственный за Healthineers, рассчитывает на развитие Франкфурта как крупнейшего торгового центра Европы в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.

В Siemens полагают, что биржа Нью-Йорка ориентирована в первую очередь на США, в то время как Siemens хочет сделать свое медицинское подразделение «действительно глобальным». Кроме того, в компании надеются, что листинг на франкфуртской бирже Deutsche Börse позволит сгладить негативный резонанс, вызванный в Германии планами Siemens по сокращению 7 тысяч рабочих мест, пишет Financial Times.

Интерес инвесторов к подразделению Healthineers, которое оценивается в $47 млрд, возник еще в 2016 году, когда исполнительный директор Siemens Джо Кэзер объявил о предстоящем размещении на бирже акций этого подразделения концерна. В августе 2017 года в компании заявили о решении отложить IPO до 2018 года, что эксперты связали с неудовлетворительными квартальными показателями всего концерна Siemens, связанными с проблемами в секторе энергетического оборудования.

Siemens Healthineers занимается производством медицинской и диагностической техники. Согласно годовой отчетности компании, Healthinners является самым прибыльным из девяти подразделений компании, аккумулируя 15–19% маржинальной прибыли всего холдинга. В 2017 финансовом году, который закончился 30 сентября, выручка подразделения составила $16,37 млрд.

Источник: Financial Times

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