Фармпроизводители Казахстана просят повысить цены на их продукцию

13 декабря в Минздраве Казахстана прошло совещание, посвященное проблемам отечественных фармпроизводителей. В стране уделяется особое внимание созданию условий, стимулирующих развитие отрасли, поскольку президент Нурсултан Назарбаев определил развитие фармпрома одной из приоритетных задач. Беспрецедентной льготой для казахстанских производителей стала гарантированная долгосрочная закупка государством отечественной продукции. Тем не менее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что «время от времени возникают жалобы на необъективность при ценообразовании, при заключении долгосрочных договоров с отечественными производителями и при регистрации продукции».

По мнению фармпроизводителей, необходимо повысить цену на их продукцию.

Г-н Биртанов считает, что задача министерства заключается в защите и пациентов, и фармпроизводителей. Министр предложил совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», общественными организациями разработать нормативные положения, которые бы позволили соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон.

Ранее председатель Ассоциации фармпроизводителей РК Руслан Султанов заявил, что за январь-сентябрь этого года объем фарм- и медпроизводства в РК вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в значительной степени обусловлено господдержкой.

«Рост индекса физического объема фармпроизводства в Казахстане сохранится как минимум на уровне 30%», – считает руководитель ассоциации.

Елена Сон

«Фармацевтический вестник»