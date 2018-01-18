«Белфарма» сдвинула сроки реализации проекта, но от строительства завода не отказалась

Инициаторы создания фармацевтического завода стоимостью более 10 млрд руб. в Белгородской области планируют весной приступить к возведению предприятия, сообщает «Коммерсант». В занимающемся проектом ОАО «Управляющая компания “Белфарма”» сообщили, что создание производства перенеслось на три года, так как проект ориентировался на иностранные инвестиции и только в 2017-м удалось договориться о финансировании с немецким Commerzbank. «Белфарма» планирует начать производство с выпуска дженериков — недорогих аналогов популярных лекарств. Эксперты полагают, что отложенный проект сохраняет актуальность для рынка.

Перенос сроков строительства предприятия, к которому планировалось приступить сначала весной 2015-го, а потом 2017 года, в «Белфарме» объясняют сложностями с привлечением финансирования. «Почти год простояли из-за санкций. Были сложные переговоры с немецким финансовым конгломераном Commerzbank, который финансирует строительство, и страховой компанией Euler Hermes (специализируется на страховании экспортных кредитов. — „Ъ“), — рассказал вчера „Ъ“ один из топ-менеджеров «Белфармы» Алексей Шулешко. — К августу 2017 года выправили ситуацию, доказали немецким органам власти актуальность нашего проекта. 30 ноября заключили контракт с концерном Bosch, который создал проект завода, вплоть до финансовой схемы».

«Сейчас готовится страхование кредитных средств, после 19 февраля мы начнем получать деньги, сможем оплатить долги перед подрядчиками, большинство из которых оказались очень понимающими, и приступить к активному строительству», — добавил господин Шулешко. Одобренное кредитование проекта он подтвердил копиями переписки с немецкими партнерами. Оператором финансирования проекта в России может выступить Альфа-банк.

Актуальный объем инвестиций в проект представители компании оценивают в €159 млн, эта сумма закреплена в контракте с Bosch. Из нее €117 млн должны быть направлены на создание фармацевтического производства, а €42 млн — на строительство для него энергетического центра, рассказали в компании.

О планах инвестора возвести фармзавод стало известно в начале 2015 года. Предполагаемая проектная мощность объекта — 680 млн условных единиц готовых лекарств в таблетках, капсулах, ампулах и гелях, 50 т субстанций ежегодно. Сейчас представители инвестора, впрочем, отмечают, что проектная мощность корректируется в процессе выбора оборудования. Инициаторами проекта выступили инвестиционный консорциум Magnus Union и ГК «Фармконтракт». Непосредственно реализацией проекта занимается ОАО «Управляющая компания “Белфарма”». Начало строительства было назначено на весну 2015-го. Первоначально планировалось, что завод выйдет на проектную мощность в 2018 году.

Теперь в компании рассчитывают завершить строительство к 2020-му. Первой продукцией должны стать дженерики. Позже в портфеле могут появиться и оригинальные препараты собственной разработки. В «Белфарме» „Ъ“ предоставили список из 21 препарата, с которых планируется начать производство.

Эксперты считают, что проект не потеряет актуальности, несмотря на сдвиг сроков.

«Перечень препаратов, которые компания планирует производить, весьма интересен. В основной массе это относительно современные препараты, по ряду наименований на российском рынке присутствует только оригинальный продукт, с которым дженерик может успешно конкурировать по ценам, — отметил директор по развитию в аналитической компании по фармацевтическому рынку RNC Pharma Николай Беспалов. — Планируемый портфель весьма разнообразен с точки зрения целевого рынка, здесь присутствуют как препараты массового повседневного спроса, так и средства для лечения довольно серьезных заболеваний и диагностические препараты».

Но с момента анонсирования проекта конъюнктура российского фармрынка серьезно изменилась, полагает господин Беспалов. «Поменялась конкурентная обстановка, соответственно, претендовать можно уже совсем на иные доли рынка и размеры выручки. В конце прошлого года на отечественном фармацевтическом рынке можно было фиксировать вполне явные признаки стагнации, общая динамика за год уже не исчисляется двузначными темпами роста, как это было вплоть до 2014-го. Тенденции активного импортозамещения 2015–2016 годов, когда отечественные компании росли в среднем по 23–24% ежегодно, в 2017-м уже практически сошли на нет. Общая динамика спроса неизбежно отразится на сроках окупаемости проекта», — заключил эксперт.

gmpnews