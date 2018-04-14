Johnson & Johnson выплатит $81 млн жертве канцерогенного талька

Суд американского штата Нью-Джерси приговорил компанию Johnson & Johnson к выплате $80,9 млн инвестбанкиру Стивену Ланцо III. Ланцо утверждает, что из-за использования содержащих тальк продуктов J&J у него развилась злокачественная опухоль мезотелиома.

Всего Ланцо получит $117 млн от J&J и ее поставщика талька Imerys. На прошлой неделе суд обязал их выплатить Ланцо и его жене $37 млн, теперь к ним прибавились еще $80 млн. Всего J&J придется заплатить $80,9 млн, Imerys – $36,1 млн.

Ланцо считает, что причиной опухоли стали примеси канцерогенного асбеста в содержащих тальк продуктах J&J, в частности, пудре для тела Shower to Shower (в 2002 году продана Valeant Pharmaceuticals) и детской присыпке Baby Powder.

J&J отрицает эти обвинения: в компании полагают, что Ланцо контактировал с асбестом в детстве и использование продуктов J&J не имеет к его болезни отношения. Компания собирается обжаловать приговор.

Это не первый иск, связанный с канцерогенным действием продуктов J&J. Например, в 2017 году 62-летняя американка Луис Слемп отсудила у J&J $110 млн. Она считает, что из-за использования продуктов компании, содержащих тальк, у нее развился рак яичников.

Всего против Johnson & Johnson подано около 6 600 исков от женщин, которые полагают, что использование детской присыпки компании привело к развитию у них рака яичников.

Johnson & Johnson – один из крупнейших в мире производителей косметических и гигиенических товаров, а также медоборудования. Выручка компании, согласно ее отчету, в 2017 году составила $76,5 млрд, чистая прибыль – $1,3 млрд.

Источник: Bloomberg

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