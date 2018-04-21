Оглашены имена победителей конкурса «Платиновая унция 2017»

Разрешилась главная интрига: 12 апреля в Москве были названы лучшие производители, дистрибьюторы, аптечные сети, а также реализуемые ими проекты по итогам 2017 г. Хрустальный «Фармацевтический Оскар» многие годы является тайной мечтой игроков рынка, и получение его, как отмечают эксперты, становится своего рода частью конкурентной борьбы.

Смена лидера произошла в одной из наиболее престижных номинаций премии*. Компания Bayer, признанная лучшим производителем лекарственных средств, отобрала пальму первенства сразу у двух победителей прошлого сезона — «Фармстандарта» и «Биокада». В свою очередь «Протек», который обошел «Катрен» по итогам 2016 г. в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», по всей видимости, решительно настроен не отдавать майку лидера. Второй год подряд компания получает награду в этой номинации.

Лучшим безрецептурным препаратом в этот раз стал Детралекс компании Servier, сменивший Нурофен (Reckitt Benckiser), победителя прошлого года. А среди рецептурных препаратов второй год подряд первое место занимает байеровский Ксарелто.

С большим напряжением рынок следил за сменой лидера в номинации «Аптечная сеть». «Самсон-Фарме» не удалось продолжить серию бессменного лидерства, но и в этом году сеть не осталась без награды, получив ее в спецноминации. А звание лучшей аптечной сети в этот раз получила «Нео-Фарм — Аптеки Столички». Сделкой года жюри признало приобретение ГК «Эркафарм» ОАС «Радуга — Первая Помощь — Ладушка».

Наконец, стоит отметить еще одну номинацию, которая традиционно привлекает большое внимание игроков рынка, — «Проект года». По итогам голосования, победителем 18-го конкурса ежегодной отраслевой премии в подноминации «Бизнес-проект» признана компания «Фарм-Синтез» за создание лаборатории по разработке и производству инновационных препаратов для радионуклидной диагностики.

Награждение победителей традиционно прошло в атмосфере праздника и живого общения лидеров фармрынка. Генеральным спонсором благотворительной галереи выступила компания «Материа Медика», препарат Фосфоглив был спонсором увлекательной фотозоны.

Подробный репортаж с места главного фармсобытия года читайте в следующем номере «ФВ».

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*Все номинанты конкурса представлены в алфавитном порядке.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»