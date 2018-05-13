Критические замечания «НПФ» к законопроекту о продаже ЛП в магазинах

«Национальная Фармацевтическая Палата» опубликовала своё категорическое возражение в отношении рассматриваемого законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации торговыми организациями лекарственных препаратов»:

«Понятие фармацевтическая деятельность определено в части 33 статьи 4 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» — это деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов. Указанную фармацевтическую деятельность осуществляют организации, лицензируемые в установленном порядке Росздравнадзором по единым требованиям, при соблюдении всех условий, установленных Постановлением Правительства №1081 от 22.12.2011г. «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности».

Вносимое изменение в части лицензирования фармацевтической деятельности нарушает требования Федерального закона от 6.07.2006г. N135-ФЗ «О защите конкуренции», так как создает дискриминационные условия для аптечных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. При этом «хозяйствующие субъекты, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами» напротив получают необоснованное преимущество, например, на них не будет распространяться ответственность за грубое нарушение лицензионных требований в части продажи лекарственного препарата работником, не имеющим фармацевтического образования. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.12.2011 года №1081 осуществление фармацевтической деятельности с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

При этом не определены условия для ведения такой деятельности:

требуется ли наличие специалиста с фармацевтическим образованием,

какой необходимый набор помещений, какие санитарные требования к материалам отделки стен и потолков,

наличие оборудования для должного хранения лекарственных препаратов и приборов для регистрации параметров воздуха,

наличие холодовой цепи.

Федеральный закон от 6.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Таким образом, предлагаемые статьей 2 законопроекта изменения в Федеральный закон № 99-ФЗ создают дискриминационные условия для аптечных организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, так как предлагают разный доступ и условия к осуществлению одинаковой деятельности.

Частью 8 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются: создание дискриминационных условий.

В пояснительной записке к законопроекту определено, что целью его принятия является повышение уровня доступности безрецептурных лекарственных препаратов для населения, в том числе в отдаленных районах и сельской местности.

При этом в крупных городах и поселках фактически имеется переизбыток аптек, что уже создает условия для неокупаемой деятельности многих аптек и приводит в первую очередь к нарушению правил хранения и отпуска лекарств (из-за нехватки квалифицированных кадров и тотальной экономии, что не обеспечивает гарантию качества лекарств).

Учитывая, что фактически предлагаемые законопроектом нормы в первую очередь коснутся крупных магазинов и сетевых организаций, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктами, которые не представлены в отдаленных районах и сельской местности, доступность лекарств там не улучшится, а в городах возникнут серьезные проблемы (закрытие аптек, сокращения штата сотрудников и др.)

Считаем, что в отдаленных районах и сельской местности, там, где отсутствуют аптечные организации и фельдшерско-акушерские пункты, действительно необходимо применить решения аналогичные тем, которые предусмотрены в законопроекте, но только в отношении сельских магазинов, отделений Почты России и автозаправочных станций, но со значительным сокращением списка лекарств.

В статье 1 законопроекта предлагается дополнить часть 8 статьи 45, часть 1 статьи 52, часть 1 статьи 53 словами следующего содержания: «Торговыми организациями по перечню безрецептурных лекарственных препаратов, утвержденному Правительством Российской Федерации», но в пакете документов приложен Проект не перечня безрецептурных лекарственных препаратов, реализуемых торговыми организациями, а групп лекарственных препаратов таких как:

Средства для борьбы с алкоголизмом

Средства для борьбы с курением

Гинекологические противогрибковые препараты

Гормональные препараты

Сердечные средства

Детские жаропонижающие средства и т.д., всего 34 группы.

Понятие «лекарственные препараты» определено в части 4 статьи 4 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» — это лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

То есть если речь в законопроекте идет о «перечне безрецептурных лекарственных препаратах», то в нем должны быть перечислены не группы этих препаратов, а названия лекарственных препаратов в виде конкретных лекарственных форм.

По этой причине Национальная Фармацевтическая Палата, выражая мнение профессионалов — фармацевтических работников, выраженное на Втором съезде Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» 19 апреля 2018 года и принятое единогласно, считает принятие таких изменений в законодательные акты преступным по отношению к здоровью российских граждан«.

Письмо подписано А.Д.Апазовым, Президентом Союза «НФП».

gmpnews