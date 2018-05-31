Препарату Xalkori присвоен статус «терапии прорыва» при раке легкого и лимфоме

Препарат Xalkori компании Pfizer, испытывающий давление со стороны Alecensa от компании Roche, получил от FDA статус «терапии прорыва» по двум показаниям – лечение определенных типов рака легкого и редкой формы лимфомы, сообщает FiercePharma.

В пресс-релизе производителя указано, что FDA присвоило данный статус препарату Xalkori для лечения метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с наличием мутаций в MET-экзоне 14, а также ALK-положительной рецидивирующей или рефрактерной системной анапластической крупноклеточной лимфомы.

В случае одобрения по этим показаниям у Xalkori будут два пути для роста, когда ему придется конкурировать с препаратом Alecensa в сегменте терапии ALK-положительного НМРЛ.

В прошлом году продажи Xalkori составили 594 млн долл., продемонстрировав 6%-ный рост по сравнению с 2016 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»