Депутаты Ангарска обсудили продажу муниципальной сети «Аптека 28»

В городе Ангарск Иркутской области МУП «Аптека 28» преобразуют в ООО. Сеть занимает три помещения в городе. Учредитель должен до 1 января 2025 года принять решение о ликвидации или реорганизации предприятий.

Дума Ангарского округа на рабочем заседании приняла решение о преобразовании трех муниципальных унитарных предприятий (МУП) в общества с ограниченной ответственность, среди них — «Аптека 28». Рассматривается вопрос о продаже доли в 100% в уставном капитале предприятий.

Доклад о реализации федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции» представила заместитель мэра, председатель комитета по экономике и финансам Ирина Миронова. Согласно изменениям в законодательстве, учредителю МУП предписано в срок до 1 января 2025 года принять решение о ликвидации или реорганизации предприятий.

«Аптека 28» занимает три помещения в Ангарске. Как ранее сообщали в администрации региона, для населения ничего не изменится: аптека будет работать и отпускать как обычные препараты, так и льготные медикаменты.

«Сохранение муниципальных аптек — это часть социальной программы. Таким образом мы подстраховываемся на случай возникновения сложностей с отпуском льготных медикаментов, хотя, как показывает практика, и другие сети успешно работают в рамках социальной составляющей», — поделилась заместитель мэра Марина Сасина.

Ранее Краснодарское городское аптечное управление «Аптеки Кубани» перешло в собственность региона, войдя в ГУП «Кубаньфармация». Вице-губернатор края назвал это шагом к консолидации активов. Старейшая аптечная сеть насчитывает 25 точек.

Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа

Дина Коблова

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