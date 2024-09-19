Госдума отклонила законопроект о продаже ветпрепаратов без специальной сертификации

Законопроект, по которому импортные лекарства для животных можно будет продавать без специальной сертификации, отклонили. В «Союзе предприятий зообизнеса» считают, что причина отклонения может быть в том, что Россия настроена на сотрудничество с компаниями только из дружественных государств.

Госдума отклонила законопроект № 555529-8 «О приостановлении действия части 3 статьи 52-2 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», информация об этом появилась в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект был внесен в Госдуму 19 февраля. Он был разработан для избежания негативных последствий для продовольственной и биологической безопасности России, сопряженных с «сохранением технологической зависимости от иностранных производителей из недружественных стран». Как следует из пояснительной записки, несмотря на переориентацию внешнеторговых потоков, доля поставок ветпрепаратов из дружественных стран остается низкой и не превышает 14%.

Авторы документа предложили приостановить действие требования о необходимости наличия заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) до 1 января 2026 года. Речь идет о вводе в гражданский оборот лекарств для ветеринарного применения, которые ввозят в Россию.

Сенаторы законопроект не поддержали: на заседании рабочей группы заявили, что принятие документа может негативно сказаться на качестве и эффективности ветпрепаратов и их безвредности для животных. Кроме того, изменения, по мнению докладчиков, могут повлечь угрозу биологической безопасности страны.

Как сообщила «ФВ» директор «Союза предприятий зообизнеса» (СПЗ) Татьяна Колчанова, предложение депутатов было вызвано тем, что с 1 сентября 2023 года получение сертификата GMP стало обязательным для иностранных компаний. Для многих производителей это стало барьером: предприятия получали отказ из-за замечаний, и на то, чтобы их устранить, нужно много времени.

«Могу сказать, что есть всемирно известные компании, которые имеют сертификаты 50 стран, а российский получить не могут. В их число входят и компании, производящие редкие вакцины. Но это компании из недружественных стран. Россия же сейчас настроена на развитие отечественной отрасли и сотрудничество с компаниями из дружественных государств», — поделилась Колчанова.

По ее словам, отечественным производителям нужно время и серьезные капиталовложения на производство собственных ветпрепаратов и вакцин. При этом только в этом году отрасли удалось добиться получения государственной поддержки.

«Отсутствие крайне необходимых для отрасли и даже для домашних животных препаратов на нашем рынке сказывается на деятельности ветклиник. Аналоги, например, обезболивающих, начали производить, но эти обезболивающие являются наркотическими средствами. Около 80% ветеринарных клиник это ИП, и они не имеют лицензию на использование наркотических средств», — отметила директор СПЗ.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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