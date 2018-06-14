Германа Клименко сняли с должности советника президента по интернету

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Германа Клименко с поста советника по вопросам развития интернета.

На эту высокую должность известного предпринимателя, основателя сервисов LiveInternet, 3DNews и «Медиаметрикс» назначили в январе 2016 года. Он занялся разработкой программы развития интернет-индустрии в различных областях, в том числе так называемой дорожной карты «Интернет + Медицина».

Комментируя свою отставку, Клименко заявил, что планирует и дальше заниматься интернет-технологиями в здравоохранении. «За 3,5 года я проговорил с более чем тысячей врачей. С кем-то бегло, с кем-то очень плотно. Я уверен, что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний. Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься. А в каком статусе и как и с кем? Все позже», – написал он на своей странице в Facebook.

Свою позицию по поводу продвижения телемедицины бывший советник обозначил в интервью Vademecum еще в 2016 году: «Ведь наш подход простой: для развития телемедицины впишите в законодательство всего одну новую строчку о том, что дистанционный прием у врача приравнивается к очному. Все, проблема решена».

В апреле 2016 года бывший советник президента провел совместно с главами крупнейших государственных медицинских центров совещание по проблемам внедрения интернет-технологий в систему национального здравоохранения. На нем утвердили состав профильного научного совета.

При нем в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) создали кафедру информационных и интернет-технологий в здравоохранении. В марте 2017 года университет, Министерство здравоохранения РФ, ИРИ и компания «1С», специализирующаяся на разработке программного обеспечения, подписали соглашение о создании консорциума организаций по развитию телемедицины в России.

В декабре 2017 года Клименко объявил, что возглавляемый им фонд ИРИ намерен привлечь в интеллектуальную систему распознавания медицинских изображений «Третье мнение» до $40 млн инвестиций, причем частично через механизм продажи собственной криптовалюты, так называемый ICO (initial coin offering). Система должна была заработать в I квартале 2018 года на сервисе Doctor Smart, созданном Павлом Ройтбергом и вице-президентом Mail.ru Владимиром Никольским.

Источник: Официальный сайт Президента РФ

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