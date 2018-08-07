В аптечную сеть Marathon Pharma пришел бывший управленец белорусской продуктовой сети

Marathon Group объявила о назначении первым заместителем генерального директора компании «Мега Фарм» (оператор аптек под вывесками «А-Мега», «Да, Здоров!», «Азбука Iife») Михаила Казакова.

В компании уточнили, что Казаков возглавил направление, связанное с повышением эффективности работы сети. «Речь в первую очередь идет об оптимизации управленческих процессов, снижении логистических издержек и усилении кадрового состава на всех уровнях», – приводят в пресс-релизе компании слова председателя правления Marathon Group Сергея Захарова.

Последним местом работы Михаила Казакова до перехода в «Мега Фарм» была продуктовая сеть «Белмаркет», которую он возглавлял с 2016 года, в 2013–2015 годах топ-менеджер руководил сетью кофеен «Шоколадница», позднее – уральской продуктовой сетью «Монетка».

Несколько участников коммерческого фармрынка, опрошенные Vademecum, оказались в курсе кадровых новостей в «Мега Фарм». Назначение Казакова на должность первого зама они, впрочем, называют неокончательным решением, а сам приход нового топ-менеджера в розничный дивизион Marathon Pharma объясняют намерением нынешнего генерального директора Андрея Гусева покинуть компанию в связи с желанием развивать новый личный проект.

В Marathon Group на вопрос Vademecum о планах Гусева ответили, что управленец «продолжит возглавлять «Мега Фарм».

Связаться с самим Гусевым не удалось.

Участники рынка считают, что не достигшая пика консолидации фармрозница еще открыта для новых проектов. «Андрей – профессиональный управленец, – говорит гендиректор компании «НоваМедика» Александр Кузин. – И запрос на его услуги на рынке, на котором ощутим дефицит хороших руководящих кадров, на котором большинством аптечных сетей в основном до сих пор управляют основатели, определенно существует».

Андрей Гусев родился в 1974 году. В 1996 году окончил с красными дипломами Тульский государственный технический университет по специальностям «инженер-радиотехник» и «экономист-менеджер». В 2001 году начал работу в группе «Протек» с позиции заместителя руководителя группы внутреннего аудита финансового департамента ЦВ «Протек». В 2003 году назначен финансовым директором аптечной сети «Ригла».

В 2006 году возглавил финансовую службу ЦВ «Протек», в 2008 году перешел на позицию первого заместителя генерального директора ЦВ «Протек». В 2009–2011 годах возглавлял аптечную сеть «Ригла».

Потом Гусев ровно на год покинул фармрынок, взявшись за управление медицинским проектом «Клиника 31» Виктора Харитонина. В 2012–2015 годах работал гендиректором аптечной сети «А5» вплоть до момента ее слияния с группой «36,6». С лета 2016 года Андрей Гусев руководит компанией «Мега Фарм», розничным дивизионом Marathon Group Александра Винокурова.

Аптечная сеть «Мега Фарм» на начало августа управляет 1 тысячей аптечных учреждений в 33 регионах России. Большинство точек были запущены в 2017 году в закассовых зонах универсамов «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках сотрудничества с Х5 Retail Group. Выручка сети по итогам 2017 года составила 4,4 млрд рублей.

В рейтинге ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2017 года Vademecum «Мега Фарм» заняла 27-е место.

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