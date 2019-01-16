Минздрав выступил за уголовное наказание за продажу «Лирики» без рецепта

Министерство здравоохранения РФ начало разработку законопроекта о внесении препарата прегабалин, известного под торговой маркой «Лирика», в список сильнодействующих и ядовитых веществ, оборот которых запрещен (ст. 234 УК России). Проект размещен на портале regulation.gov.ru. Кроме того, Минздрав предлагает также запретить оборот средств тапентадол и тропикамид, в составе которых содержатся психоактивные вещества.

В проекте говорится о том, что сейчас указанные препараты можно купить в аптеках по рецептам, в противном случае нарушителей ждет административное наказание. Министерство указывает на данные Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, согласно которым аптеки умышленно продают гражданам эти средства «из соображений высокой доходности». Минздрав указывает, что прегабалин, тапентадол и тропикамид приобретают лица, страдающие зависимостью от опиоидов.

Согласно ст. 234 УК России (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) наказание за распространение запрещенных препаратов составляет от трех до восьми лет лишения свободы и штраф от 40 тыс. до 200 тыс. руб.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву доработать законопроект о декриминализации работы медиков с наркотическими обезболивающими препаратами. Минздрав предлагал освобождать врачей от ответственности в том случае, если ошибка была допущена впервые, и при условии, что медики сообщили об этом в органы, помогали в ходе расследования и возместили ущерб.

Нарушителям грозит штраф до 120 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

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