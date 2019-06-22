Здравоохранение могло лишиться 100 млрд рублей, предназначенных на лекарства

Медицинские организации не осваивают выделенные им бюджетные средства на приобретение лекарственных препаратов и медоборудование, что грозит сокращением финансирования. Об этом заявила заведующая отделом Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ирина Ларичева в ходе V Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи-2019».

По ее словам, из-за слабой активности медучреждений здравоохранение едва не лишилось ассигнований в 100 млрд руб., и повторение таких обстоятельств не исключено в дальнейшем.

«По отчетам 154 медицинские организации переоснащаются в 2019 г. с покупкой почти 4 тысяч единиц медоборудования, – сказала Ирина Ларичева. – Пожалуйста, выходите на аукционы, не ждите. У нас сейчас очень низкое расходование средств, мы еле отбили обратно 100 млрд на лекарственную терапию. Если нас лишат еще денег на оборудование, будет очень обидно».

Отметим, что указанная сумма составляет 20% всех расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2019 г. (506,3 млрд руб.).

Вместе с тем Ирина Ларичева признала, что главные врачи во многих случаях ждут публикации новых приказов и иных актов Минздрава, в том числе обновления существующих документов, касающихся госзакупок.

Эксперт призвала также руководителей онкослужб отслеживать публикации об их деятельности в СМИ, так как такие сообщения и материалы мониторятся властями.

Василий Когаловский

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