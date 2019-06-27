GE Healthcare возвращает себе права на контрастные агенты

Компании Daiichi Sankyo Company, Limited (Даичи Санкё Компани, Лимитед) и GE Healthcare («Джи-И Хелскэа») договорились о том, что Daiichi Sankyo вернет компании GE Healthcare эксклюзивные права на дальнейшую разработку и маркетинг в Японии четырех одобренных диагностических контрастных агентов и передаст права на регистрационные удостоверения (РУ) в Японии компании GE Healthcare Pharma Limited («Джи-И Хелскэа Фарма Лимитед»).

На основании данного договора Daiichi Sankyo и GE Healthcare будут тесно сотрудничать в передаче прав на РУ, завершение которой ожидается в марте 2020 г.

После этого GE Healthcare Pharma примет на себя ответственность за все аспекты коммерциализации, регистрации и безопасности этих препаратов в Японии. Daiichi Sankyo продолжит деятельность по продаже этой продукции оптовым компаниям до марта 2022 г., после чего эти операции также перейдут в сферу ответственности GE Healthcare Pharma.

Указанный выше договор относится к следующим четырем препаратам: Omnipaque® (неионный рентгеноконтрастный агент), Omniscan® (неионный линейный контрастный агент для МРТ), Visipaque® (изоосмолярный неионный рентгеноконтрастный агент) и Sonazoid® (контрастный агент для УЗИ).

Daiichi Sankyo и GE Healthcare начали сотрудничать по этим четырем продуктам с 1987 г. Теперь же, реагируя на изменения в области медицинского обслуживания, GE Healthcare Pharma будет напрямую заниматься продажами контрастных агентов, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Татьяна Кублицкая

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