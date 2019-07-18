Третья попытка Минздрава РФ закупить ламивудин снова оказалось неудачной

12 июля 2019 года стали известны результаты аукционов Министерства здравоохранения Российской Федерации на препарат для лечения ВИЧ-инфекции ламивудин.

Напомним, что с начала 2019 года, торги на ламивудин не состоялись дважды: в феврале и в апреле. На аукционы не было подано ни одной заявки. Поставщики объясняли свой невыход на участие в торгах по ламивудину низкой начальной максимальной ценой контракта.

В июне Минздрав РФ в третий раз объявил аукционы на ламивудин 150 мг на сумму 39,5 млн рублей и ламивудин 300 мг на сумму 278,6 млн рублей.

По итогам торгов в аукционе на ламивудин 150 мг победителем признано ООО «АЛВИЛС». Поставщик должен поставить ламивудин в регионы в два этапа по 50% от объема, первый этап с момента заключения контракта до 1 сентября, второй этап до 1 ноября 2019 года. Всего должно быть поставлено 16,4 тысячи годовых курсов ламивудина 150 мг (199,4 тысячи упаковок).

Что касается аукциона на ламивудин 300 мг, то по окончании срока подачи заявок снова не подано ни одного предложения от поставщиков.

При этом на ламивудин 300 мг приходится основной объем всего закупаемого ламивудина. К закупке планировалось 201 тысяча годовых курсов ламивудина 300 мг (2,4 млн упаковок).

Данных, когда будет переобъявлен аукцион на ламивудин 300 мг, пока нет.

Следует отметить, что по данным мониторинга госзакупок АРВ-препаратов последних трех лет, ламивудин входит практически в каждую схему лечения ВИЧ-инфекции в РФ.

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