В Минздраве не исключили внесение изменений в законы для обеспечения пациентов лекарствами

Минздрав России следит за происходящим на лекарственном рынке и предпринимает меры для того, чтобы нейтрализовать те негативные тенденции, которые появляются, сообщил на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

«В частности, Министерство здравоохранения имеет поручение для того, чтобы предложить решение вопроса об обеспечении незарегистрированными лекарственными препаратами пациентов, которые в этом нуждаются, — сказал он. — Мы проводим межведомственную работу, чтобы выявить те острые моменты в законодательстве, которые необходимо решить в связи с этой ситуацией».

Дмитрий Костенников отметил, что в настоящее время ни одна страна мира не берёт на себя обязательства обеспечивать за счёт госбюджета своё население незарегистрированными лекарственными препаратами.

«Такой практики за исключением отдельных моментов не существует, — сказал он. — Если мы будем этим заниматься, мы будем первыми. Поэтому не случайно всё же существует система регистрации».

Также, по словам Дмитрия Костенникова, недавно ведомство проводило совещание с представителями МВД, отвечающими за политику в сфере контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

«Договорились, как мы будем осуществлять эту работу совместно. Все эти проблемы носят межведомственный характер», — сказал он.

Представитель Минздрава отметил, что уголовное дело в отношении женщины в Москве, которая ранее заказала для своего ребёнка за границей незарегистрированное в России лекарство «Фризиум» вообще не могло быть возбуждено.

«В Уголовном кодексе указано, что преступлением не являются деяния, не представляющие общественной опасности. Поэтому такое уголовное дело не имело право быть возбуждено вовсе, поскольку в этом деянии общественной опасности нет», — пояснил он.

Со своей стороны, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила, что количество разрешений на ввоз незарегистрированных в России препаратов с 2012 года увеличилось в десять раз.

«Если в период с 2012 по 2014 год таких разрешений мы выдали чуть более 370, то за последние три года — с 2017 по 2019 год — мы выдали 3700 разрешений на ввоз», — сказала она.

ФОТО: PIXABAY.COM

pnp.ru