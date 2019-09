Лилия Титова: маркировку тормозит обстоятельство непреодолимой силы Вероника Скворцова: Мы против доставки рецептурных препаратов » Gilead увеличивает долю в сегменте терапии гепатита C за счет авторизованных дженериков В сентябре 2018 г. компания Gilead («Гилеад») неожиданно осуществила лонч дженериков собственных препаратов-блокбастеров Epclusa и Harvoni для лечения гепатита C задолго до истечения срока их патентной защиты; за год дженерики «отхватили» изрядную долю рынка, и не только за счет брендов Gilead, сообщает портал FiercePharma. Дженерик препарата Epclusa, официально выведенный на рынок в начале этого года через дочернюю компанию Gilead, Asegua Therapeutics («Асегуа Терапьютикс»), уже контролирует 19,5% всего рынка средств для лечения гепатита C в США. Доля рынка дженерика Harvoni составляет 2,1%, сообщили аналитики компании J.P. Morgan со ссылкой на данные по выписке препаратов от компании IQVIA. Препарат Mavyret компании AbbVie («ЭббВи») все еще лидирует в данном сегменте с долей 41,0%, но постепенно уступает позиции дженерикам Gilead. Заявленная цена на дженерики Gilead составляет 24 тыс. долл., что несколько ниже цены Mavyret (26,4 тыс. долл.), но намного ниже цены бренда Epclusa (74,76 тыс. долл.). Epclusa и Mavyret показаны для лечения всех шести генотипов вируса гепатита C. Татьяна Кублицкая

