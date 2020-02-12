Аптеке «Эскулап» не удалось отменить штраф в 750 тыс. ввиду малозначительности правонарушения

Аптека «Эскулап» обжаловала решение Арбитражного суда Ростовской области в апелляционной инстанции, настаивая на малозначительности нарушения. Представитель фирмы заявил о том, что все возможные меры по соблюдению законодательства были приняты. 1 августа 2019 года приказом директора ООО «Эскулап» уполномоченным сотрудникам сети предписано списать с остатков и переместить в карантинную зону лекарственные препараты с истекшим сроком годности и исключенные из государственного реестра, в том числе «Витрум Бэби» (регистрация была отменена 16.07.2019). А нарушение допустила заведующая аптекой — именно она продала витамины покупателю.

При этом фармпредприятие настаивало на том, что виновница уже наказана: решением мирового суда она признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.6.33 КоАП РФ. Также к ней применены меры дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и перевода на должность фармацевта. Наконец, истец просил учесть безопасность препарата, исключенного из перечня допущенных к реализации лекарственных средств «по причине изменения маркетинговой стратегии компании».

Однако апелляционная инстанция не приняла во внимание эти доводы. Как говорится в решении суда от 6 февраля 2020 года, «осуществление противоправных действий (бездействия) работником не освобождает юридическое лицо от административной ответственности, так как реализация препарата осуществлялась от имени юрлица». Ни о какой малозначительности не может идти речи. Каких-либо доказательств, свидетельствующих об исключительности рассматриваемого случая и возможности снижения размера административного штрафа до 500 тыс. руб., материалы дела также не содержат.

Екатерина Погонцева

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