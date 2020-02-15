Росздравнадзор арестовал товар аптеки «Фарм Экспресс» за незаконную продажу лекарств через Интернет

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области частично арестовал товар столичной аптеки «Фарм Экспресс», где осуществлялся сбор онлайн-заказов на покупку рецептурных препаратов. Об этом «Новости GMP» сообщили представители надзорного органа.

В ходе выезда сотрудников Росздравнадзора в аптеку «Фарм Экспресс», расположенную в Москве по адресу ул. Бориса Галушкина, дом 9, было установлено, что по этому адресу осуществлялся сбор заказов на покупку лекарств и их раздача курьерам. Во время проверки были изъяты пакеты с рецептурными препаратами, подготовленными для доставки курьерами по адресам, журналы заказов и электронные носители данных.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Кроме того, в органы прокуратуры направлено заявление о блокировке сайта организации.

Поводом для проверки, по словам сотрудников Росздравнадзора, стало расследование издания «Фармацевтический вестник», в рамках которого онлайн-аптека доставила журналистам рецептурные препараты без рецепта. На просьбу журналиста «Новости GMP» доставить рецептурные препараты, в том числе «Кеторол», в аптеке ответили, что сейчас таких лекарств в их ассортименте нет.

Аптека «Фарм Экспресс» принадлежит ООО «Маранта», учредителем которой является предприниматель Константин Смирнов. Ранее он выступал учредителем ООО «Алтея», которое занималось аптечной деятельностью по тому же адресу. Как рассказали «Новостям GMP» источники, близкие к департаменту здравоохранения Москвы, осенью 2019 года эта компания уже проходила проверку отдела контроля в сфере обращения лекарственных средств департамента, после которой предприниматель вышел из состава ее учредителей.

«Ваша проверка нанесла мне серьезную психологическую травму, в связи с чем я принял решение о продаже бизнеса и сдаче лицензии на фармацевтическую деятельность в Департамент здравоохранения Москвы», — писал он в обращении в департамент (копия документа есть у «Новости GMP»). Однако вскоре аптека продолжила работу, но под управлением другого юрлица того же предпринимателя.

gmpnews