Мировой рынок вакцин к 2022 году может достичь 43,79 млрд долларов

В 2018 году мировой рынок вакцин оценивался примерно в 29,64 млрд долларов, однако, как ожидают эксперты, к 2022 году его объем может достичь 43,79 млрд долларов, при этом основными игроками на этом рынке являются: AstraZeneca, Emergent Biosolutions, Glaxosmithkline, Merck и Pfizer.

Рост мирового рынка вакцин стимулируется за счет повышения осведомленности о преимуществах иммунизации и вакцинации на развивающихся рынках. В этом ключе, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предпринимает инициативы по повышению осведомленности об иммунизации с помощью глобального плана действий по вакцинам (GVAP) и глобальной концепции и стратегии иммунизации (GIVS).

Указанные инициативы нацелены на укрепление плановой иммунизации, контроль за заболеваемостью и смертностью от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, и помогают странам проводить вакцинацию у большего количества людей с помощью более широкого спектра вакцин. ВОЗ выполняет эту работу через свою биологическую программу и Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации (ECBS).

В 2017 году, согласно статистике ВОЗ, 85% от общего числа младенцев во всем мире (116,2 миллиона) получили 3 дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, чтобы повысить уровень иммунизации и защитить их от инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные заболевания и инвалидность. Кроме того, в 2017 году 123 страны достигли 90% охвата вакциной АКДС.

Рост рынка вакцин может быть ограничен из-за острой нехватки квалифицированных специалистов в области разработки биологических препаратов, что требует специальных навыков. По состоянию на 2018 год 40% предприятий биофармацевтической отрасли сталкивались с трудностями при найме персонала для исследований и разработки. Этот дефицит привел к росту конкуренции и заработной платы, тем самым еще больше ограничивая рост рынка.

В последние годы, отмечают эксперты, на рынке вакцин наблюдаются многочисленные стратегические инициативы, слияния и поглощения. Ведущие компании приобретают стартапы и компании среднего размера для расширения своих продуктов и услуг. Например, в феврале 2019 года Bharat Biotech приобрела Chiron Behring Vaccines, компанию по клинической биотехнологии, одного из ведущих производителей вакцин против бешенства во всем мире. Аналогичным образом, в 2017 году компания Takeda Pharmaceutical приобрела ARIAD Pharmaceuticals примерно за 5,2 миллиарда долларов, а Sanofi купила Protein Sciences за 650 миллионов долларов.

В октябре 2018 года многонациональная специализированная биофармацевтическая компания Emergent BioSolutions приобрела PaxVax за 270 миллионов долларов. Это приобретение усилит и расширит портфель продуктов Emergent BioSolution с помощью вакцины против тифа PaxVax Vivotif, вакцины против холеры Vaxchora и дополнительной вакцины находящейся на клинической стадии, используемой для профилактики брюшного тифа, холеры, чикунгуньи и других возникающих инфекционных заболеваний.

Кроме того Администрация по продуктам питания и лекарствам США (FDA) вносит немалую роль в развитие рынка вакцин своими регуляторными инициативами, так в мае 2014 года FDA объявила об инициативе по пересмотру своей политики в отношении лекарств и биологических препаратов, чтобы ускорить доступность методов лечения для пациентов с тяжелыми состояниями, препаратов для лечения редких заболеваний, при сохранении стандартов безопасности и эффективности. В 2016 году FDA также удалило правило (раздел 610.21 кодекса FDA), в котором указаны минимальные пределы активности для определенных антител и антигенов, кроме того, FDA обновляет правила (раздел 610.53 кода FDA) относительно сроков хранения и условий хранения для биопрепаратов.

gmpnews