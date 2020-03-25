«Фармстандарт» снизил стоимость антивирусного препарата Даклинза на 41%

АО «Фармстандарт» объявляет о снижении предельной отпускной цены на лекарственный препарат Даклинза® (даклатасвир), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг. Записи о снижении цены внесены в Государственный реестр предельных отпускных цен производителей.

Даклинза® – ингибитор неструктурного белка 5А вируса гепатита С (NS5A), препарат прямого противовирусного действия для лечения вирусного гепатита С в составе комплексной терапии у взрослых пациентов (РУ ЛП-003088 от 14.07.2015).

До снижения предельная отпускная цена за упаковку препарата Даклинза® 60 мг в нашей стране составляла 67 946,67 рублей (без НДС и учета региональных надбавок). После перерегистрации цена снизилась на 41% — до 40 000 рублей за упаковку. Таким образом, стоимость 12-недельного курса Даклинза® составит 120 000 рублей.

«Принятие решения о снижении цены на препарат имеет огромное значение не только для врачебного и пациентского сообщества, но и для российского общества в целом. Это дополнительная возможность продвинуться в борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями и обеспечить доступ к использованию инновационной безинтерфероновой терапии у как можно большего числа людей, живущих с вирусом гепатита С в нашей стране», – обозначил важность принятого решения генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

Напомним, что в июле 2019 года Фармстандарт и Bristol-Myers Squibb (BMS) заключили соглашение о передаче российской компании прав на производство, продажу и дистрибуцию на территории нашей страны и стран ЕАЭС лекарственного препарата Даклинза®. BMS передал Фармстандарту регистрационное удостоверение на препарат Даклинза® и права на интеллектуальную собственность с возможностью использовать товарный знак «Даклинза®» и логотип BMS в течение ограниченного периода времени, установленного подписанным лицензионным соглашением BMS.

gmpnews