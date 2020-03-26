Bosch разработала полностью автоматизированный экспресс-тест на COVID-19

Разработанный всего за шесть недель экспресс-тест может выявить коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 у пациентов менее чем за два с половиной часа с момента взятия образца до получения результата. Тестирование можно проводить непосредственно в месте оказания медицинской помощи. Это избавляет от необходимости транспортировки образцов, что отнимает ценное время.

«В борьбе с коронавирусом время играет важную роль. Надежная, быстрая диагностика непосредственно на месте, без перерывов – вот главное преимущество нашего решения, которое мы рассматриваем как еще один пример технологии, «разработанной для жизни», — говорит д-р Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH.

Экспресс-тест Bosch является одним из первых в мире полностью автоматизированных молекулярно-диагностических тестов, который может использоваться во всех медицинских учреждениях прямо на месте. Более того, он позволяет протестировать один образец не только на COVID-19, но и на девять других респираторных заболеваний, включая грипп А и В, одновременно. «Особенность теста Bosch заключается в том, что он предлагает дифференциальную диагностику, что экономит врачам дополнительное время, необходимое для дальнейших исследований. Кроме того, он позволяет быстро поставить надежный диагноз, чтобы затем оперативно начать подходящее лечение», — говорит Марк Майер, президент Bosch Healthcare Solutions GmbH.

В ходе различных лабораторных испытаний SARS-CoV-2 тест Bosch показал результаты с точностью более 95 процентов. Экспресс-тест соответствует стандартам качества Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Образец берется из носа или горла пациента с помощью тампона. Анализатор Bosch Vivalytic может выполнять до десяти тестов в течение 24 часов.

Новый тест будет доступен начиная с апреля в Германии, а также в других странах Европы и мира.

Экспресс-тестирование на COVID-19 компании Bosch является результатом сотрудничества между дочерней компанией Bosch Healthcare Solutions и североирландской компанией Randox Laboratories Ltd., занимающейся медицинскими технологиями.

gmpnews