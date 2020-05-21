С 1 января по 10 мая аптечный рынок вырос на 9% в рублях

Аптечный рынок с 1 января по 10 мая 2020 года вырос на 9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, его оборот составил 389,41 млрд руб.

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарств аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи за первые 19 недель 2020 года (с 1 января по 10 мая) составили 389,41 млрд руб. (+9% к аналогичному периоду 2019 года) и 2,04 млрд упаковок (+5% к аналогичному периоду 2019 года).

Такой прирост по-прежнему дает взрывной рост продаж во второй половине марта 2020 года. В целом, исключая этот период, аптечные продажи лекарственных средств остаются на уровне продаж 2019 года.

На 19-й неделе 2020 года (период с 4 по 10 мая) продажи лекарств снизились на 4% в стоимостном и на 8% в натуральном выражениях относительно аналогичного периода 2019 года.

Лидирующими брендами с 4 мая по 10 мая «Ксарелто» (+5% к 19-й неделе 2019 года), «Арбидол» (+461%) и «Детралекс» (-11%). Лидерами по продажам на 19 неделе в 2019 году были бренды: «Ксарелто», «Детралекс» и «Нурофен».

По количеству упаковок на 19-й неделе 2020 года на первых строчках бренды «Цитрамон П» (-3% к 19-й неделе 2019 года), «Цефтриаксон» (+58%) и «Парацетамол» (+98%).

Средняя цена за условную упаковку лекарственного препарата на 19 неделе снизилась относительно 18 недели 2020 года на 3% и составила 188 руб.

pharmvestnik