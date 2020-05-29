Внук Бориса Ельцина стал соучредителем фармкомпании

Борис Ельцин-младший стал совладельцем ООО «Мировая фармацевтика» («Мирофарм»). Основной вид деятельности новой компании – продажа лекарств в аптеке.

В базе данных юридических лиц СПАРК появилась новая фармкомпания под названием «Мировая фармацевтика» («Мирофарм»), зарегистрированая 26 мая 2020 года. Ее совладельцы – Никита Бунеев, у него 40%, Борис Ельцин и Дмитрий Витовцов – у них по 30%.

Как следует из регистрационных документов, компания зарегистрирована в квартале дачной застройки «Новое Аристово» в деревне Юрлово (город Солнечногорск Московской области). В карточке перечислены несколько видов деятельности:

торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (основной);

торговля оптовая фармацевтической продукцией;

торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях;

торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

В базе СПАРК учредителя с фамилией Ельцин зовут Борис Леонидович. Именно такое имя отчество у внука первого президента России. Кроме того, этот же человек является совладельцем ООО «ДОУ «Интересная академия». В феврале 2016 года в РБК опубликован материал об этом частном детском садике, который организовала победительница первого в России реалити-шоу «За стеклом» Жанна Рыжова. В качестве совладельца бизнеса упомянут и внук Ельцина. Он рассказал изданию, что профинансировал проект, так как ему понравился подход Рыжовой к развитию детей.

«ФВ» попытался связаться с Борисом Ельциным-младшим через соцсети, на момент публикации ответа не последовало.

Фото: Instagram



Елена Калиновская

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