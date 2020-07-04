Novartis согласилась заплатить $729 млн за незаконные выплаты врачам и пациентам

Фармацевтическая компания Novartis AG согласилась выплатить более 729 млн долларов для урегулирования обвинений правительства США о незаконных выплатах врачам и пациентам для увеличения продажи своих лекарств.

Швейцарский производитель лекарств заплатит 678 млн долларов для урегулирования претензий в отношении организованных компанией фиктивных образовательных мероприятий, в рамках которых тратились непомерные деньги на дорогие обеды, алкоголь, выплачивались огромные гонорары за выступления, всё это должно было стимулировать врачей назначать лекарства Novartis от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Речь идет о препаратах Lotrel, Diovan, Exforge, Tekturna, Valturna, Tekamlo и Starlix.

Плюс к этому, компания заплатит 51,25 млн долларов для урегулирования вопроса о направляемых через три благотворительных фонда средств для покрытия доплаты пациентам в рамках программы Medicare, дабы стимулировать их на покупку препаратов Novartis.

Исполняющий обязанности прокурора США Одри Стросс в Манхэттене назвал стимулы для врачей «не более чем взятками» и сказал, что федеральные программы здравоохранения выплатили сотни миллионов долларов в качестве компенсации за рецепты, испорченные откатами.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ И ДРУГИЕ ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ МЕШАЕТ ВРАЧАМ ВЫБИРАТЬ ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ И УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ВСЕХ», — ГОВОРИТ В ЗАЯВЛЕНИИ СТРОСС.

Министерство юстиции сообщило, что «образовательные программы» для врачей и другие рекламные мероприятия, организованные и фиктивные, проводились с 2002 по 2011 год, а доплаты пациентам осуществлялись с 2010 по 2014 год.

Novartis согласилась заключить пятилетнее соглашение о корпоративной честности и принять на себя ответственность за многочисленные обвинения, лежащие в основе более крупного урегулирования 2019 года.

Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан сделал заявление:

СЕГОДНЯ МЫ ДРУГАЯ КОМПАНИЯ, С НОВЫМ РУКОВОДСТВОМ, БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ И ВСЕСТОРОННЕЙ ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ ЭТИКЕ, ЗАЛОЖЕННОЙ В СЕРДЦЕ КОМПАНИИ. Я БЫЛ ПРЕДЕЛЬНО ЯСЕН В ТОМ, ЧТО НЕ ХОЧУ ДОСТИГАТЬ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА, ЖЕРТВУЯ НАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ — ОНИ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ И ВЫСТУПАТЬ ОСНОВОЙ ВСЕГО ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.

gmpnews