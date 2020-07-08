Госдума одобрила законопроект о создании регистра пациентов-льготников

Нижняя палата парламента в окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра льготников с 1 января 2021 года. Согласно документу, эти категории граждан должны будут обеспечиваться в объеме Перечня ЖНВЛП.

Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания». Документ, в частности, предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием.

Авторы законопроекта утверждают, что такой регистр даст возможность обеспечить автоматизированный контроль за льготным лекарственным обеспечением и анализ остатков препаратов в медицинских и аптечных организациях, а также поможет точнее прогнозировать потребности граждан.

Согласно документу, обеспечивать отдельные льготные категории граждан будут в объеме Перечня ЖНВЛП, а перечень ОНЛС будет ликвидирован. Предоставлять необходимые лекарства региональным льготникам в рамках территориальных программ государственных гарантий также будут в объеме Перечня ЖНВЛП. При этом сам перечень смогут пересматривать чаще одного раза в год.

Ко второму чтению в текст законопроекта включили поправку, касающуюся маркировки лекарств. Согласно поправке, правительство наделяется правом устанавливать особый порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года. К тому же правительство сможет устанавливать порядок ввоза в Россию до 1 января 2021 немаркированных лекарств, произведенных за границей до 1 октября 2020 года.

Однако еще до рассмотрения законопроекта Госдумой правительство выпустило постановление № 955, которым уже утвердило временный порядок ввода в оборот немаркированных препаратов до 1 октября.

Законопроект действительно наводит порядок в сфере лекарственного обеспечения льготников, но не повышает доступность препаратов для этой категории граждан, сообщил член Комитета по охране здоровья от фракции КПРФ Алексей Куринный на заседании Госдумы.

Он пояснил, что теперь льготников должны будут обеспечивать в объеме Перечня ЖНВЛП, а значит, количество льготных лекарств увеличится, но финансирование останется тем же. Куринный отметил, что вопрос увеличения финансирования на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан стоит учесть при формировании проекта бюджета на следующий год.

Маргарита Грошева

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