Импорт фавипиравира из Китая внёс значительный вклад в динамику поставок фармсубстанций

По информации аналитической компании RNC Pharma®, суммарный денежный объём импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию за период с января по август 2020 г. составил 110,1 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Относительно аналогичного периода 2019 г. поставки в рублёвом выражении выросли на 29%. Импорт в натуральных объёмах так же демонстрирует внушительный рост, здесь за период фиксируем динамику на уровне 18% (в тоннах), всего с начала 2020 г. в Россию было ввезено 9,8 тыс. тонн фармацевтического сырья.

Динамика поставок АФИ в Россию так же находится под влиянием процессов, происходящих на рынке в связи с запуском процесса маркировки ЛП, производители делали в этой связи внушительные запасы – в итоге мы наблюдали пиковые объёмы поставок фармсырья в нашу страну в июне 2020 г., отгрузки в этом месяце выросли на 69% в рублях. После этого наступил закономерный спад, так денежные объёмы поставок фармсубстанций в июле и августе 2020 г. оказались меньше прошлогодних значений на 8% и 27% соответственно. Но гораздо более серьёзным фактором в отношении рынка АФИ в текущем году стала эпидемия коронавируса, в результате выделились ещё два пика – в январе 2020 г. долгосрочная динамика в рублях зафиксирована на уровне 91%, и абсолютный рекорд был поставлен в марте (+159%).

Серьёзные изменения в текущем году касались структуры поставок по типам продукции, так заметно выросла доля сырья технического класса чистоты. В январе-августе 2020 г. доля технических АФИ в денежном выражении составила 4,7%, тогда как годом ранее не превышал 4,3%. Натуральная доля повышается ещё более внушительными темпами, за первые 8 месяцев 2020 г. на технические АФИ приходилось 4,4% поставок, годом ранее всего 3,1%.

Этот процесс тоже имел самое непосредственное отношение к проблеме эпидемии коронавирусной инфекции. Наиболее внушительный вклад в рублёвую динамику поставок технического сырья внёс фавипиравир, который был зарегистрирован в нашей стране в качестве специфического средства лечения COVID-19. Первые поставки данного наименования были зафиксированы в апреле 2020 г., тогда относительно небольшую партию технического фавипиравира ввёз в Россию «Фармасинтез», с мая 2020 г. к работе подключилась «Технология Лекарств» группы «Р-фарм», собственно компания и обеспечила импорт основного объёма. Большая часть поставок приходилась на Китай. Вторым из числа продуктов, внёсших максимальный вклад в динамику импорта технических АФИ, стал тоже противовирусный препарат – осельтамивир. Покупателем выступал «Фармасинтез», а так же его дочерняя структура – «Братскхимсинтез». Поставки велись из Индии и Китая.

В отношении фармакопейных АФИ максимальная динамика по топ-20 МНН с точки зрения денежного объёма импорта была зафиксирована по эноксапарину натрия. Здесь за минувший год денежный объём поставок вырос в 5,9 раза. Основной объём импорта обеспечили: «Сотекс», «Гротекс» и «Санофи», российские производители работали с китайскими поставщиками, французский осуществлял закупки в Сингапуре.

gmpnews