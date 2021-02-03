Pfizer рассчитывает выручить $15 млрд в 2021 году от продаж вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer рассчитывает, что продажа вакцины от COVID-19, разработанной совместно с BioNTech, принесет компании выручку в размере $15 млрд в 2021 году. Среди мировых вакцин BNT162b2 первой была разрешена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2020 году. Сейчас вакцина одобрена в ЕС, Канаде, Мексике, Сингапуре, Израиле. Американская фармацевтическая компания Pfizer рассчитывает, что продажа вакцины от COVID-19, разработанной совместно с BioNTech, принесет компании выручку в размере $15 млрд в 2021 году. Среди мировых вакцин BNT162b2 первой была разрешена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2020 году. Сейчас вакцина одобрена в ЕС, Канаде, Мексике, Сингапуре, Израиле.

Прогнозируется, что продажи Pfizer в 2021 году достигнут $59,4–61,4 млрд с учетом поставок по уже заключенным контрактам. Это на $4 млрд выше усредненного прогноза. Также компания повысила ожидания и по годовой прибыли на акцию: в компании рассчитывают на прибыль от $3,1 до $3,2 (ранее $3–3,1). Это, главным образом, обусловлено корректировками оценки доходов от производства вакцины от COVID-19: теперь Pfizer рассчитывает, что продажи вакцины составят $15 млрд против прежнего прогноза в $11 млрд.

Вакцина Pfizer-BioNTech первая в декабре 2020 года была разрешена в США к применению против COVID-19, а затем была одобрена в ЕС и ряде других стран, а также включена в реестр средств для чрезвычайного применения Всемирной организации здравоохранения. Затем в США и ЕС одобрили вакцину Moderna, в ЕС и Великобритании – вакцину AstraZeneca (одобрение регулятором США ожидается в феврале).

Скоро Pfizer будет конкурировать с вакцинами от Johnson&Johnson и Novavax, которые имеют потенциальные преимущества: например, вакцина Novavax в ходе КИ показала эффективность от новых штаммов COVID-19. Novavax ожидает одобрения своей вакцины в Великобритании и ведет переговоры с регулятором США. Вакцина Johnson&Johnson предполагает лишь одну инъекцию, тогда как вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna предполагают выработку антител к COVID-19 лишь со второй инъекции.

По сравнению с конкурентами Pfizer предлагает более высокую цену за свою вакцину: по $19,5 за каждую из двух доз. В то же время AsrtraZeneca планирует продавать вакцину по $4 за инъекцию двухдозной вакцины, а Johnson&Johnson намерена установить цену на свою однодозную вакцину на уровне менее $10.

Изначально Pfizer и BioNTech планировали произвести 1,3 млрд доз вакцины в 2021 году, позже план повысили до 2 млрд доз благодаря увеличению доз в упаковке с 5 до 6 и расширению производственных мощностей. На сегодняшний день Pfizer и BioNTech договорились о поставках 836 млн доз вакцины, из них 300 млн – для стран ЕС и 200 млн – для США.