«ТестГен» инвестирует 50 млн рублей в серийное производство экспресс-тестов Ульяновской области

Ульяновский производитель диагностических систем «ТестГен» инвестирует 50 млн рублей в серийное производство экспресс-тестов для выявления широкого спектра патогенов на территории индустриального парка «Заволжье». Мощность предприятия не раскрывается, ожидается, что оно начнет работу в 2022 году. Ульяновский производитель диагностических систем «ТестГен» инвестирует 50 млн рублей в серийное производство экспресс-тестов для выявления широкого спектра патогенов на территории индустриального парка «Заволжье». Мощность предприятия не раскрывается, ожидается, что оно начнет работу в 2022 году.

По словам гендиректора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, на производственной площадке будет налажен серийный выпуск иммунохроматографических экспресс-тестов в форме тест-полосок для выявления широкого спектра патогенов. На заводе будет создано более 20 рабочих мест, запуск производства намечен на конец 2022 года.

Компания «ТестГен» – резидент Ульяновского наноцентра UlNANOTECH – с 2012 года занимается разработкой и производством тест-систем для молекулярной генетики. В портфеле компании более 15 продуктов для диагностики в онкологии, пренатальной диагностики и выявления инфекций, в том числе на коронавирус SARS-CoV-2. Компания располагает двумя производственными площадками на территории Ульяновской области и собственным R&D-центром.

Как следует из данных Росздравнадзора, в мае 2020 года компания получила регудостоверение на CoV-2-Тест методом ОТ-ПЦР для диагностики коронавируса, а в начале 2021 года зарегистрировала набор реагентов для выделения РНК из клинического материала «РНК-Экстра». Помимо этого, «ТестГен» готовится к клиническим исследованиям экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2, а также ведет разработку новой комплексной ДНК-вакцины против коронавируса.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ТестГен» на 49% принадлежит ООО «Эс Джи», долей в 30,5% владеет Андрей Тороповский, еще 20,5% – Алексей Никитин. В 2019 году выручка компании составила 56,3 млн рублей, чистая прибыль – 3,6 млн рублей. В 2020 году компания заключила контракты на рынке госзаказа на 34,6 млн рублей, подавляющее большинство из них – поставки реагентов для диагностики COVID-19.