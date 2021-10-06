Табачный производитель Philip Morris купил занимающуюся легочными заболеваними фармкомпанию

Крупная американская табачная компания Philip Morris International (PMI) заявила о покупке британской фармацевтической компании Vectura Group за 1,4 млрд долл., пишет Bloomberg. Производитель сообщил, что контролирует большую часть акций Vectura и находится на финальном этапе приобретения.

The Conversation пишет, что последние 20 лет продажи на табачном рынке снижаются, поэтому крупные табачные компании пытаются диверсифицировать свой бизнес. Так, в этом году Philip Morris заявила о покупке Fertin Pharma, специализирующейся, в частности, на «решениях никотинзаместительной терапии».

«PMI проходит удивительную трансформацию как компания с целью создать будущее без сигаретного дыма и предложить потребителям широкий ассортимент безникотиновой продукции. Цели обеих компаний совпадают — мы хотим предоставить людям возможность жить более здоровой жизнью», — заявлял производитель в своем пресс-релизе.

Теперь Philip Morris приобретает Vectura, которая специализируется на производстве ингаляционных продуктов. В их числе — ингаляторы и небулайзеры, которые облегчают дыхание людям с астмой и заболеваниями легких. С помощью нового приобретения Philip Morris хочет получать «не менее 1 млрд долл. годовой чистой выручки от неникотиновых продуктов к 2025 году».

Ранее Reuters сообщала, что сделка вызвала критику со стороны различных организаций, занимающихся вопросами здравоохранения, таких как Asthma UK и British Lung Foundation. Эти организации, а также ряд экспертов и клиницистов подписали письмо с критикой приобретения.

«Сейчас существует реальный риск того, что сделка Vectura с крупной табачной компанией приведет к тому, что сигаретная промышленность будет оказывать чрезмерное влияние на политику здравоохранения Великобритании», — заявила исполнительный директор Asthma UK и British Lung Foundation Сара Вулноу.

Дело в том, что организации общественного здравоохранения, медицинские организации, университеты и отдельные специалисты имеют право не работать с табачными компаниями — это прописано в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Vectura может лишиться многих партнеров, представительства в фармацевтических ассоциациях, части финансирования и поддержки своих исследований, что может оказать значительное влияние на рынок ингаляционных продуктов.

Генеральный директор PMI Яцек Ольчак заявляет на это, что противники сделки «не заинтересованы в прогрессе», и обвиняет их в «сведении старых счетов» с табачной промышленностью. По его словам, сделка является важной частью стратегии компании «Beyond Nicotine», которая направлена на постепенный отказ от продажи никотиновой продукции.

Николай Соколов

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