ФСБ занялась расследованием «финансирования» фармкомпаниями российских медработников

ФСБ занялась расследованием «финансирования» иностранными фармацевтическими компаниями российских медработников и руководителей медучреждений, сообщили в Росфинмониторинге. В службе добавили, что эти случаи зафиксированы в 30 субъектах.

ФСБ и Росфинмониторинг занялись расследованием «финансирования» иностранными фармацевтическими компаниями ряда руководителей российских медучреждений и медработников. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля. По его словам, такие случаи были зафиксированы в 30 регионах страны.

«Проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. Только по одной схеме мы увидели: они на 500 миллионов передали, – заявил он. — Надо сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное [давление], появление лекарств и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся».

Чиханчин не уточнил, в каких именно регионах ведется расследование и какие фармкомпании находятся под подозрением. В свою очередь президент, согласившись с ним, добавил, что «они везде так делают… и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы».

На прошлой неделе Греция подала в суд на швейцарскую компанию Novartis, требуя взыскать с нее 214 млн евро. Государство обвинило производителя во взяточничестве с целью увеличения продаж своих препаратов. Два года назад компания выплатила Министерству юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам 345 млн долл. по искам о взяточничестве в нескольких странах, включая Грецию.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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