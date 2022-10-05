Вакцинам «Спутник V» и «Аврора-КоВ» увеличили сроки годности

Минздрав опубликовал изменения в инструкции препаратов против COVID-19 «Спутник V» и «Аврора-КоВ». Срок годности их увеличился до 18 и 12 месяцев соответственно. Для «Спутника V» срок продлен при производстве на площадке АО «Генериум». Препарат «Аврора-КоВ» теперь будут производить на трех площадках вместо одной. Срок годности этой вакцины в ампулах также продлен для всех производителей с 6 до 12 месяцев.

Срок годности вакцин «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») увеличен до 18 месяцев, «Аврора-КоВ» – до 12 месяцев. Изменения внесены в инструкции по медицинскому применению и опубликованы в Государственном реестре лекарственных средств. Срок годности «Гам-КОВИД-Вак» увеличен для производственных площадок: АО «Генериум» – до 18 месяцев, ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» – до 15 месяцев. На остальных площадках срок продлен до 1 года, сказано в инструкции к препарату.

Вакцина «Аврора-КоВ» (бывшая «ЭпиВакКорона») ранее производилась на площадке ООО «Герофарм», срок годности ее составлял 6 месяцев. В новой редакции в документ были внесены еще два производителя: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и АО «Вектор-БиАльгам». Производство на всех трех площадках позволяет использовать препарат до 1 года.

В августе появилась информация, что в одной из столичных поликлиник пациенту предложили поставить прививку вакциной «Спутник V», срок годности которой истек в мае. По словам мужчины, медики предупредили об этом, заявив, что другой вакцины нет. В Департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что сроки годности препарата были продлены. «Согласно письму Министерства здравоохранения от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке», – сообщили в департаменте.

Вероника Догузова

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