Минздрав одобрил новый препарат для лечения сердечной недостаточности

Минздрав одобрил препарат «Веркуво ХСН» от немецкой компании Bayer. Лекарство применяется для лечения хронической сердечной недостаточности. «Веркуво» ранее был одобрен в 2021 году в Европейском союзе и США.

Компания Bayer получила регистрационное удостоверение на препарат «Веркуво ХСН» (МНН верицигуат), применяющийся для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН). Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в таблетках в трех различных дозировках: 2,5 мг, 5 мг и 10 мг. Препарат в реестре отнесен к фармако-терапевтической группе вазодилататоры для лечения заболеваний сердца.

«Веркуво ХСН» необходимо принимать один раз в день по одной таблетке во время еды, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС. Препарат противопоказан до 18 лет, а также беременным и кормящим матерям.

В документе также перечислены некоторые побочные действия. Самые частые из них — низкое артериальное давление, головокружение, тошнота, рвота и др.

Верицигуат — это стимулятор растворимой гуанилатциклазы (рГЦ), который показан для применения у взрослых пациентов с ХСН с клиническими проявлениями и сниженной фракцией выброса (СНнФВ), состояние которых стабилизировалось после недавно перенесенного эпизода декомпенсации, потребовавшего внутривенной терапии. Он действует иначе, чем существующие средства лечения сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность сопровождается нарушением синтеза оксида азота (NO) и снижением активности рГЦ, что может способствовать нарушению функции миокарда и сосудов. Верицигуат, непосредственно стимулируя рГЦ, а также действуя совместно с NO, повышает уровень цГМФ в клетках, что ведет к улучшению состояния и функции сосудов и миокарда у пациентов с ХСН.

Одобрение «Веркуво» FDA было основано на данных рандомизированного, параллельного, плацебо-контролируемого, двойного слепого МКИ. В испытаниях было доказано, что препарат снижает риск сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Другими словами, «Веркуво» поможет избежать или отсрочить повторение неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на фоне ухудшения сердечной недостаточности. По статистике, более половины таких пациентов сталкиваются с повторной госпитализацией.

Верицигуат разработан совместно с компанией MSD (США).

Вероника Догузова

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