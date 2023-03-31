J&J отказалась от участия в разработке вакцины от РСВ на фоне успехов конкурентов

J&J отказалась от разработки вакцины против респираторно-синцитиального вируса и свернула испытания III фазы. Препараты конкурентов из Pfizer и GSK могут получить одобрение FDA уже в мае. Зарегистрированной вакцины для предотвращения заболевания нижних дыхательных путей, вызванного РСВ, еще не существует.

Johnson & Johnson свернула последнюю стадию испытаний своей экспериментальной вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) для взрослых. Компания сообщает, что теперь «сосредоточится на лекарствах с наибольшей потенциальной пользой для пациентов». Производитель начал III фазу глобального исследования вакцины в сентябре 2021 года. В нем принимали участие примерно 23 тыс. взрослых пациентов в возрасте 60 лет и старше.

J&J приступила к исследованию после того, как получила положительные результаты промежуточного испытания. Оно показало, что вакцина на 80% эффективна в защите от заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ.

Вакцины против РСВ от Pfizer и GSK получили одобрение от консультантов FDA конце февраля и начале марта. Это означает, что в скором времени они могут быть окончательно одобрены в Соединенных Штатах. Ожидается, что регулятор примет решение по этим препаратам к маю.

Reuters пишет, что Pfizer и GSK ведут напряженную гонку за доступ к рынку вакцин против РСВ, который сейчас оценивается более чем в 5 млрд долл., а к 2030 году может превысить 10 млрд долл. В настоящее время не существует зарегистрированной вакцины для предотвращения заболевания нижних дыхательных путей, вызванного РСВ.

Николай Соколов

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