Принимавшие «Оземпик» пациенты стали видеть странные сны

Пациенты, принимавшие «Оземпик», Wegovy и Mounjaro, жалуются в социальных сетях на странный побочный эффект: им снятся странные и яркие сны. Novo Nordisk подтвердила, что получала от пациентов такие сообщения, но у компании пока недостаточно информации, чтобы установить связь.

Принимающие предназначенные для лечения диабета препараты «Оземпик», Wegovy и Mounjaro пациенты сообщают о неожиданном побочном эффекте: им снятся странные и яркие сны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что многие люди после приема лекарств сообщали в социальных сетях, что им снились сны, в которых фигурировали сцены покупки шкафов с актером Клинтом Иствудом, подготовка к ограблению музея с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком и поездка на аукцион крупного рогатого скота с Мэтью МакКонахи.

Производитель Wegovy и «Оземпика» Novo Nordisk подтвердил WSJ, что получал от пациентов сообщения о странных снах. Однако у компании пока недостаточно информации, чтобы определить, связаны ли сны с лекарствами. Eli Lilly, производитель Mounjaro, отказалась от комментариев.

Такие препараты способствуют выработке кишечного гормона, который влияет на мозг, что может быть одним из объяснений ярких снов, считает профессор медицины Гарвардской медицинской школы и директор Центра питания и управления весом Бостонского медицинского центра Каролина Аповян.

Также препараты могут помочь людям вспомнить сны, которые в противном случае они бы забыли, рассказала WSJ исследователь сна Дейдра Ли Барретт из Гарвардской медицинской школы.

Все три препарата одобрены для лечения диабета, но широко используются для снижения веса. Официально FDA выдало такое показание только Wegovy, заявка Mounjaro находится на рассмотрении. «Оземпик» для снижения веса не одобрен.

Николай Соколов

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