В российский список Forbes попали обладатели фармацевтических активов

В число российских миллиардеров из нового списка Forbes за 2023 год вошли владельцы фармацевтических активов. Среди них — Алексей Репик, Виктор Харитонин и Владимир Евтушенков.

Forbes опубликовал рейтинг состояния 110 российских миллиардеров за 2023 год. В список попали владельцы фармацевтических активов.

На 28 место издание поместило Виктора Харитонина, чье состояние оценивается в 5 млрд долл. Он владеет долями в фармкомпаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».

На 42 месте расположился Егор Кульков с состоянием в 3 млрд долл. Ему принадлежат доли в британском медицинском стартапе CMR Surgical и в российских фармацевтических производителях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум».