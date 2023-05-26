FDA одобрило первый препарат для лечения вызванной опасной бактерией пневмонии

FDA одобрило препарат Xacduro для лечения пневмонии, вызванной опасной бактерией Acinetobacter baumannii-calcoaceticus.

FDA выдало одобрение внутривенному препарату для лечения внутрибольничной и вентиляторно-ассоциированной бактериальной пневмонии. Xacduro разработан компанией Entasis Therapeutics, которой владеет Innoviva.

Xacduro — первая таргетная терапия, одобренная для лечения пневмоний, вызванных бактерией Acinetobacter baumannii-calcoaceticus (ABC). Инфекции, вызванные этим штаммом, обладают высокой устойчивостью к антибиотикам и часто приводят к летальному исходу. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) присвоили ABC самый высокий уровень в своем отчете об угрозах, связанных с бактериями и грибками.

Каждый год число таких инфекций в США достигает 45 тыс., во всем мире этот показатель оценивается в 1 млн случаев. Бактерии образуют биопленку, которая позволяет им выживать в течение длительного времени даже в стерилизованной больничной среде.

В ходе испытания III фазы ATTACK антибиотик сравнивали с наиболее эффективным доступным средством для лечения этого типа инфекции, «Колистином». Смертность через 28 дней составила 19% (12 из 63 пациентов) в группе Xacduro по сравнению с 32% (20 из 62 пациентов) в группе «Колистина». У пациентов, получавших Xacduro, также значительно выше оказалась переносимость препарата. Испытание продемонстрировало меньшее число побочных эффектов в группе Xacduro по сравнению с группой «Колистина».

Entasis Therapeutics была выделена из AstraZeneca в 2015 году. В прошлом году Innoviva купила компанию за 113 млн долл. К этому моменту производитель уже владел 60% акций Entasis.

Николай Соколов

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