Госдума приняла законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

Дума приняла законопроект, дающий право на розничную продажу лекарств участковым больницам в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях подтвердила почти половина регионов России. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект № 444969-8 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств.

Реализовывать продукцию участковые больницы смогут только в том случае, если в населенном пункте нет аптеки. В пояснительной записке к законопроекту указано, что почти половина российских регионов подтверждает наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях.