Комитет EMA рекомендовал не одобрять препарат Leqembi от болезни Альцгеймера

Комитет при EMA рекомендовал не выдавать разрешение на использование препарата Leqembi от болезни Альцгеймера, разработанного компаниями Eisai и Biogen. Как утверждается, риски серьезных побочных эффектов, в том числе отек мозга и кровоизлияния, перевешивают преимущества препарата, несмотря на его способность замедлять ухудшение когнитивных функций на 27% по сравнению с плацебо.

Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) при Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал не выдавать разрешение на использование препарата Leqembi (lecanemab) от болезни Альцгеймера, разработанного компаниями Eisai и Biogen. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

По мнению ведомства, преимущества препарата не перевешивают риски серьезных побочных эффектов, связанных с его приемом. В их числе – отек головного мозга и внутримозговое кровоизлияние.

У EMA есть 67 дней на принятие решения после получения мнения CHMP. В большинстве случаев европейский регулятор придерживается рекомендаций комитета.

Eisai выразила разочарование решением CHMP. В опубликованном пресс-релизе компания подчеркнула, что намерена добиться пересмотра заключения комитета.