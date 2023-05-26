Paxlovid получил полное одобрение в США

FDA выдало полное одобрение препарату Paxlovid против COVID-19 от Pfizer. Лекарство можно принимать взрослым пациентам, у которых болезнь может перейти в тяжелую стадию.

FDA полностью одобрило пероральное противовирусное средство Paxlovid от COVID-19 компании Pfizer. Reuters пишет, что это одобрение дает производителю возможность продавать препарат по рыночным ценам после того, как правительство США перестанет его покупать.

Paxlovid получил разрешение на экстренное использование в конце 2021 года, когда возникла острая потребность в эффективных средствах лечения COVID-19. Теперь агентство одобрило терапию для лечения взрослых с высоким риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Также препарат рекомендуется для лечения коронавируса легкой и средней степеней тяжести у взрослых старше 50 лет и людей, страдающих определенными заболеваниями, которые подвергают их более высокому риску попасть в больницу или умереть от COVID-19.

По данным Департамента здравоохранения и социальных служб США, около 4 млн доз Paxlovid доступны в аптеках и у поставщиков медицинских услуг по всей стране на бесплатной основе. Кроме того, правительство США имеет запас в 9,6 млн доз.

Как только эти запасы закончатся, правительство рассчитывает перевести распространение Paxlovid на коммерческую основу. Это означает, что Pfizer будет продавать Paxlovid напрямую поставщикам медицинских услуг по цене, которую компания пока не раскрывает.

В прошлом году компания продала Paxlovid на сумму около 18,9 млрд долл. Производитель прогнозирует, что продажи в 2023 году составят около 8 млрд долл.

Николай Соколов

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