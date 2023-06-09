Правительство обновило состав экспертного совета «Круга добра»

Правительство внесло изменения в состав экспертного совета «Круга добра»: в него вошли восемь человек, исключены семь. Также поменялся состав правления фонда.

Правительство обновило состав экспертного совета и правления фонда «Круг добра». Соответствующее распоряжение № 1471-р от 06.06.2023 опубликовано накануне на портале правовой информации.

Согласно документу, в состав экспертного совета включены:

заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии — директор Института детской эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ольга Безлепкина;

директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева;

директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Сергей Виссарионов;

руководитель Федерального центра нервно-мышечной патологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. ак. Ю.Е. Вельтищева Дмитрий Влодавец;

директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Карачунский;

замдиректора по лечебной работе с детьми грудного и раннего возраста Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Алексей Ким;

заведующая научно-клиническим отделом муковисцидоза МГНЦ им. ак. Н.П. Бочкова Елена Кондратьева;

заведующий отделением кардиохирургии Санкт-Петербургского ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» Рубен Мовсесян.

Из состава экспертного совета исключены по согласованию:

президент Федерации еврейских общин России Александр Борода;

директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова;

глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов;

директор фонда «Хрупкие люди» Елена Мещерякова;

председатель Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Аркадий Шатов);

бывший ректор РГСУ Наталья Починок;

бывший исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Кира Смирнова.

В состав правления фонда вошла главный научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова Елена Байбарина. Была исключена руководитель по направлению взаимодействия с органами власти АНО «Национальный институт исследований и развития проектов в сфере межнациональных, межконфессиональных, межэтнических, межкультурных и межстрановых коммуникаций» Ольга Гуржиева.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин внес изменения в состав попечительского совета «Круга добра». В частности, из фонда были исключены актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, актриса и попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт. В состав совета вошли уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

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Артем Косенок

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